28 мая, 06:27

Пушилин сообщил о заходе российских военных на химзавод в Константиновке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

В Константиновке продолжаются городские бои, а российские подразделения ведут столкновения на территории химического завода. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьёву для ИС «Вести».

По словам Пушилина, российские военные сумели продвинуться в районе Константиновки и закрепиться на территории химического предприятия. Он уточнил, что в настоящее время на объекте продолжаются боестолкновения.

«Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения», — сказал он.

Глава ДНР также заявил, что российские силы постепенно усиливают давление на город сразу с нескольких направлений. По его словам, Константиновка оказывается в полуокружении за счёт продвижения по флангам. Кроме боёв в районе завода, столкновения продолжаются и непосредственно в городской черте.

Ранее российские военные уничтожили немецкий танк Leopard 1A5 на подступах к Константиновке. Сообщалось, что бронемашина пыталась скрытно приблизиться к городу с северного направления. Танк был укрыт маскировочной тканью и оснащён защитными сетками от беспилотников.

Милена Скрипальщикова
