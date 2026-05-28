«Научитесь думать хорошо»: Как телеведущая Шарапова воспитывает школьников через кино и диалог

Арина Шарапова отметит 65-летие 30 мая, при этом телеведущая планирует тихо отпраздновать с детьми на даче. Журналистка ценит просвещение и духовное развитие, а после поездки в Китай она убедилась в важности работы с молодёжью. Именно поэтому Шарапова снимает фильмы «Культурный код. Россия» для школьников, причём показы проходят в учебных заведениях с обязательными дискуссиями. В беседах с аудиторией телеведущая советует мыслить позитивно и чаще радоваться жизни.

Шарапова работает в программе «Доброе утро» и с удовольствием встаёт рано, поскольку она жаворонок. Она отмечает разнообразие современного телевидения, при этом молодёжь смотрит контент на разных платформах, но знает основные телепроекты, пишет «Вечерняя Москва». Журналистка считает, что опытные профессионалы остаются востребованными на федеральных каналах, ведь там ценят качество и мастерство.

Телеведущая называет генетику и любовь к жизни своими секретами, к тому же она регулярно гуляет с собакой и часто улыбается. Шарапова находит вдохновение в труде, отдыхе и общении с близкими, поэтому она живёт настоящим днём и планирует продолжать работу. Журналистка пожелала мира и победы, а также отметила, что чувствует себя полной сил для новых проектов.

Ранее Арина Шарапова поделилась деталями жизни Владимира Молчанова перед его уходом. Коллега вспомнила, что Молчанов периодически уезжал в Израиль для съёмок на местном русскоязычном канале. Параллельно с работой на телевидении он писал книгу. Эти проекты занимали важное место в жизни журналиста.