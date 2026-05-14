Шутил и не говорил о здоровье: Арина Шарапова рассказала о жизни Молчанова незадолго до смерти

Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Член Академии российского телевидения также дважды переболел ковидом. Но, по словам друзей и коллег, физические недуги он переносил стойко — сломили его две тяжелейшие утраты.

В декабре 2022-го телеведущий похоронил свою супругу Консуэлу Сегуру, а в конце марта 2026-го — единственную дочь Анну. Телеведущая Арина Шарапова в беседе с «МК» отметила, что, когда у него было практически 90% поражения лёгких, он всё равно находил в себе силы шутить по телефону. Но потеря близких, к сожалению, скосила его наповал.

«Он никогда не говорил о здоровье, терпеть не мог этих тем. И когда он болел дважды ковидом, когда весь мир ему помогал — и врачи, и друзья, он старался не показывать своё плохое самочувствие. Когда мы ему звонили, он шутил», — поделилась Шарапова..

Коллега также вспомнила, что Молчанов периодически уезжал в Израиль сниматься для местного русскоязычного канала и параллельно писал книгу. Когда на Ближнем Востоке начался конфликт, вместо творческой работы он две недели сидел в бомбоубежище, потому что воздушное пространство оказалось закрыто.

«Он поехал туда читать лекции и сниматься для какого-то местного русскоязычного канала, рассказывая о своём опыте работы на телевидении, встречах с интереснейшими людьми. У него все это было записано, и я счастлива, что все это сохранилось там, далеко, где-то в Тель-Авиве. Это колоссальная память», — рассказала телеведущая.

Режиссёр Иван Цыбин подтвердил: в прошлом году во время обстрелов ведущий находился в защищённых комнатах вместе с другими людьми. Несмотря на войну, рак и ковид, журналист сохранял присутствие духа до последнего вздоха.