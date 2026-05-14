Последний выпуск: Прощание с умершим в Израиле ведущим «До и после полуночи» пройдёт в Москве

Стали известны дата и место прощания с известным журналистом и телеведущим Владимиром Молчановым, который умер в Израиле. Церемония отпевания состоится в пятницу, 15 мая, в московской церкви Космы и Дамиана в Шубине.

Храм расположен в Столешниковом переулке, дом 2–4с6. Начало гражданской панихиды и отпевания запланировано на 12:00 по московскому времени. Проводить кумира в последний путь придут коллеги, друзья и поклонники.

Напомним, о кончине народного артиста РСФСР стало известно 12 мая, он умер в Израиле. Владимир Кириллович ушёл из жизни на 76-м году после продолжительной болезни. Он вёл знаменитую программу «До и после полуночи», а также стоял у истоков создания телекомпании «ВИD». Интеллигентная манера общения, глубокая аналитика и завораживающий голос принесли журналисту любовь миллионов зрителей.