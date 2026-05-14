14 мая, 05:37

Владимир Молчанов сгорел от рака всего через полтора месяца после смерти дочки

Обложка © ТАСС / Самолыго Юрий

Телеведущий Владимир Молчанов пережил свою дочь Анну всего на полтора месяца. Она ушла из жизни в конце марта, сообщает StarHit со ссылкой на режиссёра Ивана Цыбина.

Он рассказал, что отец и дочь находились в одной клинике, поэтому Молчанов успел с ней проститься. Врачи разрешали телеведущему навещать Анну в реанимации.

Анна Молчанова — единственная дочь известного советского и российского телеведущего Владимира Молчанова и его супруги, испанки Консуэло Сегуры. Последние дни жизни она провела в реанимации одной из клиник в Израиле. В этом же медицинском учреждении лечился и её отец.

Ранее стало известно, что Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Сообщение о смерти телеведущего появилось 13 мая. По имеющимся данным, он долго боролся с тяжёлым заболеванием: врачи диагностировали у него одну из сложных форм рака.

Владимир Озеров
