Владимир Молчанов сгорел от рака всего через полтора месяца после смерти дочки

Телеведущий Владимир Молчанов пережил свою дочь Анну всего на полтора месяца. Она ушла из жизни в конце марта, сообщает StarHit со ссылкой на режиссёра Ивана Цыбина.

Он рассказал, что отец и дочь находились в одной клинике, поэтому Молчанов успел с ней проститься. Врачи разрешали телеведущему навещать Анну в реанимации.

Анна Молчанова — единственная дочь известного советского и российского телеведущего Владимира Молчанова и его супруги, испанки Консуэло Сегуры. Последние дни жизни она провела в реанимации одной из клиник в Израиле. В этом же медицинском учреждении лечился и её отец.