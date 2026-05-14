Наследство телеведущего Молчанова без завещания получит внук Дмитрий

После смерти телеведущего Владимира Молчанова осталось многомиллионное наследство. Недвижимость и имущество перейдут к его внуку Дмитрию, если нет завещания. Именно внук остался единственным прямым наследником журналиста.

«Если завещания не было, то всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди», — приводит aif.ru комментарий юриста.

Молчанов оставил двухкомнатную квартиру в знаменитом композиторском доме на улице Чаянова в Москве. Здание построили в 1934 году специально для музыкантов. Рыночная цена двухкомнатной квартиры в этом доме достигает 45–50 миллионов рублей.

Также у Молчанова осталась дача в деревне Старая Руза в Московской области. В этом доме часто собирались именитые композиторы. Стоимость домов в деревне варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова Консуэло Сегура ушла из жизни в декабре 2022 года. Их дочь Анна скончалась за полтора месяца до смерти журналиста. У Молчанова из прямых наследников остался только внук Дмитрий — сын Анны.