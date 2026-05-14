13 мая, 21:44

Наследство телеведущего Молчанова без завещания получит внук Дмитрий

Владимир Молчанов. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

После смерти телеведущего Владимира Молчанова осталось многомиллионное наследство. Недвижимость и имущество перейдут к его внуку Дмитрию, если нет завещания. Именно внук остался единственным прямым наследником журналиста.

«Если завещания не было, то всё распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди»,приводит aif.ru комментарий юриста.

Молчанов оставил двухкомнатную квартиру в знаменитом композиторском доме на улице Чаянова в Москве. Здание построили в 1934 году специально для музыкантов. Рыночная цена двухкомнатной квартиры в этом доме достигает 45–50 миллионов рублей.

Также у Молчанова осталась дача в деревне Старая Руза в Московской области. В этом доме часто собирались именитые композиторы. Стоимость домов в деревне варьируется от 9 до 16 миллионов рублей.

Супруга Молчанова Консуэло Сегура ушла из жизни в декабре 2022 года. Их дочь Анна скончалась за полтора месяца до смерти журналиста. У Молчанова из прямых наследников остался только внук Дмитрий — сын Анны.

Познер назвал своего коллегу Молчанова истинным журналистом и честным человеком

Напомним, Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. Информация о его смерти появилась 13 мая. Причиной смерти телеведущего стала продолжительная болезнь. Врачи диагностировали один из сложных видов рака.

Лия Мурадьян
