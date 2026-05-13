Познер назвал своего коллегу Молчанова истинным журналистом и честным человеком
Обложка © ТАСС / Артем Геодакян, Юрий Самолыго
Телеведущий Владимир Молчанов был честным человеком и истинным журналистом, который не шёл на компромиссы и оставался верен профессии, заявил его коллега Владимир Познер. Мэтр отечественного ТВ отметил, что знал покойного ещё с тех пор, когда тот не был журналистом.
Познер назвал проект Молчанова «До и после полуночи» одним из лучших на нашем телевидении. Он добавил, что ведущий, в отличие от многих своих коллег, не прогибался и оставался журналистом до конца.
«Мне очень жаль, что его больше нет, но я надеюсь, что Владимира Молчанова будут помнить», — заключил собеседник NEWS.ru.
Напомним, Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет. О его смерти стало известно 13 мая. Причиной смерти телеведущего стала продолжительная болезнь, его мог убить один из сложных видов рака.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.