До трёх дней: В России предложили выдавать больничные по новым правилам

В России может быть введено ограничение на длительность первичного больничного для граждан, которые в течение полугода признавались нетрудоспособными четыре раза и чаще. Соответствующее предложение содержится в проекте приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА «Новости».

В документе говорится, что в подобных случаях первичный лист нетрудоспособности может оформляться на срок до трёх дней. Далее решение о продлении или закрытии больничного будет принимать врачебная комиссия на основании результатов обследований или необходимости госпитализации. При этом уточняется, что мера не затрагивает ряд исключений.

Ограничение не будет применяться при уходе за больным членом семьи, беременности, лечении социально значимых заболеваний и случаях проведения заместительной почечной терапии. Также изменения не коснутся пациентов, получающих медицинскую помощь в условиях стационара, и случаев карантина.

Ранее сообщалось, что после увольнения россияне сохраняют право на получение больничного пособия, если заболели в течение 30 дней. По нормам трудового законодательства и системе соцстрахования выплата положена при условии, что человек на момент открытия больничного не устроился на новое место работы.