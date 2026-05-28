«Шансов выжить крайне мало»: Как акула-убийца находит жертву по капле крови

Акулы предпочитают охотиться на небольшие водные объекты. Хищники часто атакуют лёгкие суда с надувными бортами, поэтому пассажирам стоит выбирать надёжные плавсредства. О мерах безопасности с морскими хищниками рассказал ихтиолог Сергей Леонтьев.

Специалист рекомендует избегать купания в ночное время, поскольку некоторые виды акул активны именно ночью. Особенно опасно находиться в воде с порезом или раной, пишет «Вечерняя Москва». Акула улавливает запах крови, разведённой в морской воде в пропорции один к миллиону, на расстоянии до полутора километров.

При получении травмы в воде нужно немедленно выйти на берег. Леонтьев добавил, что у человека практически нет шансов в противостоянии с акулой, так как хищник превосходит людей по силе и выносливости в водной среде.

Ранее в Египте приостановили морские экскурсии после того, как туристы заметили полчища акул у берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха. Порты закрыли на три дня — официально из-за сильного ветра. Однако местные жители и гости курортов уверены: реальная причина в хищниках, а власти скрывают это, чтобы не сеять панику.