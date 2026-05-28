Песков предложил звонить в Белый дом из-за неясности с визитом Уиткоффа в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично отреагировал на вопросы о сроках возможного визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом он сообщил журналисту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Как только они будут готовы — мы будем рады их увидеть, мы действительно ждём их приезда. Как только им позволит время», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию для обсуждения возможного возобновления диалога по Украине. В рамках потенциального визита стороны могли бы затронуть вопросы совместных бизнес-проектов и экономического взаимодействия.