Полина Диброва в 13 лет заработала на первый телефон, подметая в парке

Полина Диброва начала работать в 13 лет. Девочкой она устроилась разнорабочей в парк и подметала территорию во время летних каникул. Она самостоятельно обратилась в бюро трудоустройства. Позже Полина стала промоутером и достигла лучших показателей в агентстве. В 17 лет ей предложили должность менеджера, но для этого требовалось учёба.

Диброва жила в Ростове-на-Дону и поставила цель — заработать на первый сотовый телефон. Она благодарит родителей за то, что они не подарили гаджет, а мотивировали дочь заработать самостоятельно. Такой подход бизнесвумен планирует применять в воспитании собственных детей, рассказывает Kp.ru.

Уборка входила в домашние обязанности Полины. Как старшая сестра, она еженедельно мыла весь дом, пока родители работали. Для неё это было нормой. Сейчас трое сыновей Полины от Дмитрия Диброва — 16-летний Александр, 12-летний Фёдор и 11-летний Илья — не стремятся к работе. Старший Саша получает карманные деньги за выполнение условий, но финансовая жилка у него пока не проявилась.

Ранее Дмитрий Дибров выбрал нестандартный подход к воспитанию 16-летнего сына Александра. Телеведущий посадил подростка за руль Ferrari, чтобы уберечь его от культа дорогих вещей. Дибров уверен, что только так роскошь перестанет быть для юноши чем-то запретным и соблазнительным. Когда ребёнок видит премиальный автомобиль в повседневной жизни, он перестаёт идеализировать статусные предметы, считает отец.