Житель Ленобласти заплатил 1600 долларов за фальшивый паспорт Украины

60-летний житель Кировского района Ленинградской области перевёл мошенникам около 1600 долларов в надежде на украинский паспорт и возможность вступить в террористическую группировку «Легион «Свобода России»*. Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

Мужчина сам вышел на украинских кураторов ещё в 2024 году и с тех пор постоянно с ними общался, заполнял анкеты и ждал заветные документы. В ответ он получил лишь фотографию своего «нового паспорта», сделанную в фотошопе.

Покинуть Россию, чтобы сражаться на стороне Украины, у пожилого мужчины не получилось — его засекли и взяли под стражу оперативники ФСБ. На горе-рекрута завели уголовное дело за попытку стать частью террористической структуры.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины к 22 годам тюрьмы за шпионаж в интересах украинской террористической организации. По данным суда, в октябре 2024 года он получил обмундирование в пункте ВСУ в Запорожье, а с 18 по 27 января 2025 года визуально наблюдал и передавал информацию о расположении российских войск.

