Путин: Россия и Казахстан чтят подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан сохраняют уважение к подвигу участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Заявление прозвучало в ходе расширенных переговоров российского лидера и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Российский лидер отметил участие казахстанской стороны в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве, посвящённых годовщине Победы. По его словам, общая историческая память остаётся важной основой для отношений двух стран.

«Мы чтим ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, внесших решающий вклад в спасение мира от нацизма», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан уже ведут совместную реализацию семи инвестиционных проектов и готовят новые направления сотрудничества. Текущие инициативы стали результатом предварительной проработки команд двух стран. Уже действующие проекты формируют основу для дальнейшего расширения экономического взаимодействия.