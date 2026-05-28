Слепой мужчина учуял смерть соседа в Сингапуре — 75-летний дедушка почувствовал странный запах 25 мая, и с каждым часом он нарастал. В итоге на следующее утро он вызвал полицию, которая и обнаружила труп.

На запах обратили внимание и другие соседи. Как пишет Mothership, прибывшие полицейские вскрыли дверь и нашли разложившиеся останки 69-летнего мужчины. По сообщениям очевидцев, в квартире были грязь и личинки. Соседка рассказала, что видела погибшего около пяти дней назад.

А ранее свой нюх пришлось использоваться таможенникам на гонконгско-китайской границе. Там задержали туристку, которая пыталась провезти в Поднебесную 58 живых черепах, привязав их к ногам под одеждой. Таможенники обратили внимание на характерный «животный» запах — и нюх их не подвёл.