Сибига потряс своими «козырями»

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и Европы якобы есть некий «сильный расклад» с козырями в вопросе урегулирования конфликта.

«У Украины есть козыри. У Европы есть козыри. У нас сильный расклад. Пришло время разыграть их… Для Европы настал момент... приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.

По его мнению, начать стоит с «аэропортового» перемирия и прекращения ударов по морским портам.

При этом ещё накануне Зеленский в срочном письме попросил Дональда Трампа поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Он посетовал — стране катастрофически не хватает комплексов ПВО и ракет к ним. В Москве ему посоветовали сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.