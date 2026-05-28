Сибига потряс своими «козырями»
Сибига заявил, что у Киева и Европы есть «козыри» в вопросе урегулирования
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что у Киева и Европы якобы есть некий «сильный расклад» с козырями в вопросе урегулирования конфликта.
«У Украины есть козыри. У Европы есть козыри. У нас сильный расклад. Пришло время разыграть их… Для Европы настал момент... приблизить мир в качестве дополнительного усилия к основному направлению, возглавляемому США», — написал Сибига на своей странице в соцсети Х.
По его мнению, начать стоит с «аэропортового» перемирия и прекращения ударов по морским портам.
При этом ещё накануне Зеленский в срочном письме попросил Дональда Трампа поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Он посетовал — стране катастрофически не хватает комплексов ПВО и ракет к ним. В Москве ему посоветовали сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта.
