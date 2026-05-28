В бургерах из мраморной говядины от «Азбуки вкуса» нашли ДНК свинины и курицы

Экспертиза выявила несоответствие состава «мраморной говядины» из «Азбуки вкуса» заявленному на этикетке. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

В «Стейкбургере ЛАЙТ из мраморной говядины» бренда PRIMEBEEF, приобретённом в Санкт-Петербурге, обнаружены ДНК свинины и курицы, хотя производитель указывал только говядину. Роспотребнадзор вынес предостережение. Пищевой технолог в беседе с Telegram-каналом пояснила, что такое возможно из-за перекрестного загрязнения на производстве, и полное исключение следов другого мяса требует дорогостоящего разделения производственных линий.

Ранее в Брянске в пробах пастеризованного молока, купленного в магазине сети «ВкусВилл», обнаружили кишечную палочку. После проверки Роспотребнадзор выдал предостережение.