Юнашев показал тот самый дуб, который посадят Путин и Токаев в Астане
Корреспондент Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев показал тот самый дуб, который сегодня посадят президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Астане. Лидеров уже ждут лейки, наполненные водой, и лопаты.
Напомним, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время государственного визита высадят саженец дуба в центре Астаны. Дерево появится на Аллее вечной дружбы России и Казахстана — она символизирует крепкие исторические и культурные связи между двумя государствами.
