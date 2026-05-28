Российская Федерация выстраивает как внешнеполитическую, так и внутриполитическую линии, опираясь на принципы гуманности. Такую позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время беседы с ИС «Вести».

А ранее Песков заявил о готовности русских к диалогу с Европой. Он отметил, что РФ считает разговор лучше тотальной конфронтации. Он также заметил, что на Западе тоже начинают это понимать. По его словам, на протяжении последних трёх недель президент Финляндии Александр Стубб говорил, что диалог с Москвой неизбежен.