Песков заявил, что ЕС не предлагал России начать переговоры

Страны Евросоюза не обращались к России с предложениями о начале переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не выходили», — сказал Песков.

Ранее в Кремле положительно оценивают тот факт, что в европейских странах понимают неизбежность будущих переговоров с Россией. В Европе звучат заявления о необходимости появления переговорного формата, однако до практических шагов ситуация пока не дошла.