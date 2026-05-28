Песков заявил, что ЕС не предлагал России начать переговоры
Обложка © Life.ru
Страны Евросоюза не обращались к России с предложениями о начале переговорного процесса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не выходили», — сказал Песков.
Ранее в Кремле положительно оценивают тот факт, что в европейских странах понимают неизбежность будущих переговоров с Россией. В Европе звучат заявления о необходимости появления переговорного формата, однако до практических шагов ситуация пока не дошла.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.