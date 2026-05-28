Евросоюз активно наращивает вооружения, и «барабаны войны» сегодня гремят громче всего именно в Европе. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Барабаны войны» особенно громко звучат на Европейском континенте. Европа, можно сказать, семимильными шагами идёт к тому, чтобы снова, как в прошлом столетии, стать эпицентром возникновения глобального конфликта», — отметил он на встрече, которая проходит в рамках I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ.

По его словам, Евросоюз перестаёт быть просто политико-экономическим объединением и всё больше превращается в военный блок. Нарышкин подчеркнул: ни для кого не секрет, что этот альянс создаётся против РФ.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Евросоюз пытается безосновательно втянуться в войну против России. Политик считает, что в ближайшее время украинский вопрос вновь выйдет на первый план. В качестве примера он привёл канцлера Германии Фридриха Мерца, который, по выражению Филиппо, словно безумец разжигает конфликт.