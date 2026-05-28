28 мая, 10:02

Калюжный после армии снимет фильм «За мечтой» о вернувшемся со службы музыканте

Глеб Калюжный. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kalyzhnyy

Глеб Калюжный вернулся из армии и планирует режиссёрский дебют. Кинокритики и продюсеры оценили шансы 27-летнего актёра в карьере режиссёра.

Продюсер Сергей Сычёв отметил профессиональный рост актёра и его участие в рискованных проектах, пишет 360.ru. Сычёв воздержался от прогнозов, но признал актёрские данные Калюжного.

Директор Григорий Сухов сообщил, что фильм, который планирует снять Калюжный, «За мечтой», расскажет о парне, который после армии собирает музыкальную группу.

Критик Сергей Угольников поддержал стремление отразить личный опыт и отметил, что успех зависит от команды. Угольников добавил, что Калюжный знает армейскую службу изнутри, и посоветовал ему сначала поучиться и поснимать этюды перед масштабным проектом.

26 мая Калюжный завершил срочную службу в Семёновском полку. Артист рассказал, что сослуживцы звали его по позывному «Малыш». Он признался, что армейский опыт помог ему пересмотреть жизненные приоритеты и стал важным этапом личного роста.

Лия Мурадьян
