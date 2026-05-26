Сослуживцы из Семёновского полка дали Калюжному позывной «Малыш»

Актёр Глеб Калюжный, завершивший 26 мая срочную службу в Семёновском полку, рассказал, что сослуживцы иногда обращались к нему по позывному «Малыш». Эту историю он поведал журналистам прямо после демобилизации.

«Когда некоторые просили меня оставить автограф, говорили, чтобы я подписывал «Малыш». Я им говорю: «Ну это же не мой позывной», но получается, что уже и мой тоже. Иногда называли. Думаю, Паша (Павел Черток — Прим.Life.ru) не обидится», — сказал актёр.

Калюжный признался, что полученный опыт стал для него важным этапом личного развития и переосмысления жизненных приоритетов. Он назвал армию школой жизни. Актёр считает, что служба Семёновском полку изменила его в лучшую сторону.

Напомним, фильм «Малыш» о самом молодом командире-штурмовике Павле Черток вышел на экраны в конце февраля 2026 года. Калюжный исполнил в картине главную роль и вскоре после завершения съёмок принял решение отправиться в армию. Актёр даже организовал в Семёновском полку закрытый показ военной драмы: вместе с товарищем он настроил в местном клубе кинопроектор. Фильм тронул всех зрителей без исключения, а сам Калюжный назвал эту работу самой сложной для себя — как в моральном, так и в физическом плане.