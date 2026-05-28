Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 09:46

Путин заявил о защите торговли РФ и Казахстана от внешнего влияния

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия и Казахстан выстроили систему взаимной торговли, которая минимизирует влияние внешних факторов за счёт расчётов в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Путин отметил, что структура внешнеэкономического сотрудничества двух стран становится более диверсифицированной.

«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах», — сказал он.

Он также указал на рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью в торговом обороте. В Москве и Астане считают такую модель взаимодействия устойчивой к внешним экономическим рискам.

Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства
Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства

Ранее сообщалось, что совместный эксперимент России и Казахстана по трансграничной беспилотной перевозке грузов признан успешным и стал первым подобным проектом между двумя странами. В рамках испытаний была осуществлена реальная доставка коммерческих грузов с использованием автономных транспортных средств.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Путин в Казахстане
  • Казахстан
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar