Путин заявил о защите торговли РФ и Казахстана от внешнего влияния

Россия и Казахстан выстроили систему взаимной торговли, которая минимизирует влияние внешних факторов за счёт расчётов в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Путин отметил, что структура внешнеэкономического сотрудничества двух стран становится более диверсифицированной.

«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах», — сказал он.

Он также указал на рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью в торговом обороте. В Москве и Астане считают такую модель взаимодействия устойчивой к внешним экономическим рискам.

Ранее сообщалось, что совместный эксперимент России и Казахстана по трансграничной беспилотной перевозке грузов признан успешным и стал первым подобным проектом между двумя странами. В рамках испытаний была осуществлена реальная доставка коммерческих грузов с использованием автономных транспортных средств.