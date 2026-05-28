Путин заявил о защите торговли РФ и Казахстана от внешнего влияния
Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Россия и Казахстан выстроили систему взаимной торговли, которая минимизирует влияние внешних факторов за счёт расчётов в национальных валютах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.
Путин отметил, что структура внешнеэкономического сотрудничества двух стран становится более диверсифицированной.
«Практически все расчеты между двумя странами осуществляются в национальных валютах», — сказал он.
Он также указал на рост доли товаров с высокой добавленной стоимостью в торговом обороте. В Москве и Астане считают такую модель взаимодействия устойчивой к внешним экономическим рискам.
Ранее сообщалось, что совместный эксперимент России и Казахстана по трансграничной беспилотной перевозке грузов признан успешным и стал первым подобным проектом между двумя странами. В рамках испытаний была осуществлена реальная доставка коммерческих грузов с использованием автономных транспортных средств.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.