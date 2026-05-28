«Долларов нет — не беда»: Экономист назвал россиянам четыре способа расплатиться за границей

Щербаченко: При дефиците долларов можно использовать СБП, Union Pay и юани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко дал рекомендации читателям Life.ru, планирующим поездки за границу в условиях ограниченной доступности наличных долларов в обменниках. Эксперт выделил четыре альтернативных варианта.

Первый и самый удобный вариант — система быстрых платежей, которая уже активно работает в туристических зонах Турции. Схема предельно проста: отдыхающий сканирует QR-код, выбирает свой банк и подтверждает покупку, после чего рубли списываются моментально. Для этого потребуется лишь мобильный интернет, а кассиру достаточно сказать кодовую фразу Karekod Ödeme (карекод одеме), что переводится как «платёж по QR-коду». Сервис охватывает уже более тысячи торговых точек.

Преимущества: не нужно искать обменник, менять деньги или носить с собой наличные. Оплата занимает около 10 секунд: турист сканирует QR-код, выбирает свой банк и подтверждает покупку.

Пётр Щербаченко

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Второй способ — карта «Мир», но здесь важно помнить о географии. Она функционирует в Абхазии, Беларуси, Южной Осетии, Венесуэле, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме и Лаосе. Список постоянно обновляется из-за санкций, поэтому перед вылетом его обязательно нужно уточнять.

«Переговоры о запуске ведутся с Египтом, Монголией, Индией, Шри-Ланкой, Индонезией, Маврикием, Афганистаном. В перспективе: Никарагуа, ОАЭ, Таиланд, Бахрейн, Мексика, Сирия, Перу, Малайзия. План Банка России — расширить географию приёма «Мира» до 35 стран к 2030 году», — отметил эксперт.

Третья альтернатива — карты китайской системы Union Pay, которые принимаются примерно в 180 странах мира. Их можно выпустить в рублях или юанях, и они особенно удобны для поездок в сам Китай. Правда, в КНР специалисты советуют дополнительно держать при себе наличные юани.

Четвёртый вариант — просто взять с собой юани вместо долларов. Обменивать их на местные деньги выгоднее всего в странах Юго-Восточной Азии, таких как Вьетнам, Таиланд, Малайзия и Сингапур, где курс максимально близок к рыночному. В других странах курс может быть менее привлекательным.

«Правила для наличных долларов (если всё же берёте их). В Таиланде, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Шри-Ланке, Омане и ОАЭ предпочтение отдаётся новым купюрам крупного номинала (50 и 100 долларов). Старые банкноты могут не принять в обменниках и магазинах вне туристических зон. Рекомендуется брать купюры разных годов выпуска. Перед поездкой обязательно проверяйте актуальные правила обмена в стране назначения», — подытожил Щербаченко.

Ранее правительство России утвердило список из 17 аэропортов, через которые разрешён вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. В перечень пунктов пропуска вошли Внуково, Домодедово, Шереметьево, Храброво, Толмачёво, Баландино, а также аэропорты Архангельска, Брянска, Калуги, Кемерова, Липецка, Магнитогорска, Махачкалы, Мурманска, Петрозаводска, Томска и Череповца.

