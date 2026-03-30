Кабмин определил 17 аэропортов для вывода крупных сумм наличных в страны ЕАЭС

Правительство России утвердило список аэропортов и перечень документов, необходимых для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС по новым правилам. Соответствующие распоряжения подписаны, сообщил Минфин.

С 1 апреля вступает в силу указ президента, вводящий особый порядок для перевозки крупных сумм. Для граждан лимит составляет эквивалент 100 тысяч долларов, для организаций и ИП — независимо от суммы, за исключением случаев вывоза через определённые аэропорты. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий происхождение средств: выписку из банка о снятии рублей, подтверждение обмена валюты или кредитный договор с расходным ордером.

В перечень из 17 аэропортов, утверждённый распоряжением кабмина, включены Внуково, Домодедово, Шереметьево, Храброво, Толмачево, Баландино, а также Архангельск (Талаги), Брянск, Калуга (Грабцево), Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Махачкала (Уйташ), Мурманск, Петрозаводск (Бесовец), Томск (Богашёво) и Череповец. Из этих пунктов разрешён вывоз наличных рублей.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из России слитков аффинированного золота весом более 100 граммов. Ограничение вступает в силу 1 мая 2026 года. Документ распространяется на физических лиц, компании и индивидуальных предпринимателей.