AP: Белый дом «тихо» поручил прокурорам остановить преследование Родригес
© ТАСС / Ariana Cubillos
Администрация Дональда Трампа тайно предписала федеральным прокурорам в Майами не начинать уголовное преследование в отношении исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированные источники.
Хотя Родригес находилась под наблюдением Управления по борьбе с наркотиками (DEA) как минимум с 2018 года, ей никогда не предъявлялись обвинения в США. Ранее сообщалось, что администрация Трампа готовила обвинения против неё, включая коррупцию и отмывание денег, и предупреждала о преследовании в случае невыполнения требований Вашингтона после свержения Николаса Мадуро. Представитель Минюста, однако, заявил, что расследование в отношении Родригес не проводилось. Целью приостановки расследования, по словам источников, было предотвращение срыва усилий администрации Трампа по стабилизации ситуации в Венесуэле после ареста Мадуро.
Ранее журналист Fox News Билл Мелуджин заявил, что Дональд Трамп всерьёз обдумывает возможность включения Венесуэлы в состав США как 51-го штата. По его словам, глава Белого дома заявил, что Венесуэла обладает нефтяными запасами на 40 триллионов долларов и «любит Трампа».
