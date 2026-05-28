Крупная авария с участием двух пассажирских автобусов произошла на Горьковском шоссе в Казани. В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых четверо детей, пишет SHOT.

В Казани 12 человек пострадали при столкновении пассажирских автобусов.

По предварительным данным, один из водителей не успел затормозить и врезался в ехавший впереди автобус. После столкновения кабину автобуса, который, предположительно, стал виновником аварии, сильно деформировало. На место происшествия прибыли экстренные службы и медики.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточняется в публикации. Обстоятельства и точные причины аварии устанавливаются.

СК возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее массовое ДТП произошло под Набережными Челнами, где легковой автомобиль оказался зажат между автобусом и грузовой фурой. Водитель легковушки выжил и был доставлен в больницу. Автомобиль получил серьёзные повреждения: переднюю часть кузова сильно деформировало, капот оказался полностью разбит, а сама машина частично ушла под большегруз.