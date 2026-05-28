Украинский педофил убил и изнасиловал 11-летнего мальчика, которого заманил на заброшку

В Днепре полиция задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 11-летнего мальчика, сообщила украинская полиция.

По данным правоохранителей, ребёнок вышел на прогулку и не вернулся домой. После этого начались поиски, которые привели следствие к подозреваемому.

По предварительной версии, мужчина завёл мальчика в заброшенное здание, связал ему руки и задушил. Следствие также проверяет версию о сексуальном насилии.

Задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

