Владимир Зеленский открыто ставит перед армией всё новые террористические задачи, а западные союзники лишь требуют от Украины ускоряться. Данное заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Киевский неонацистский режим при активной военно-политической поддержке стран НАТО, ЕС продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны», — ответила она.

Захарова подчеркнула, что всё это цинично выставляется напоказ и встречает одобрение у тех, кто спонсирует Киев. При этом западные кураторы не просто закрывают на это глаза, а прямым текстом призывают не снижать обороты.

Ранее The Economist писал, что Владимир Зеленский поручил готовить Украину к боевым действиям ещё на два-три года вперёд. По данным издания, в киевских властных кругах полагают, что ресурсы для продолжения конфликта пока сохраняются. Источник в украинской разведке заявил, что, как бы плохо всё ни выглядело, они справятся. Других сценариев, судя по всему, не предусматривается.