Министр обороны ФРГ Борис Писториус заменит Фридриха Мерца в кресле канцлера. Об этом заявил политолог Владимир Оленченко. Эксперт указал на низкие рейтинги действующего главы правительства и отметил, что Писториус выглядит убедительнее в коммуникации с гражданами и политиками.

Оленченко связал дискуссии вокруг Мерца с выполнением его ключевой задачи — разворота Германии на курс милитаризации и жёсткой линии в отношении России. Писториус, по мнению политолога, понимает, что его рассматривают как претендента на высший пост, пишет Lenta.ru.

Эксперт добавил, что Писториус происходит из восточных земель, как и Ангела Меркель. В Германии распространено мнение, что восточные немцы проявляют больше решительности в управлении. Этот тезис, по словам Оленченко, подтверждает опыт партии «Альтернатива для Германии».

Политолог также отметил привлекательность Писториуса для европейской элиты — министр поддерживает военное сотрудничество с Украиной, включая поставки оружия и организацию производства для испытаний на территории Незалежной.

Канцлер Мерц поставил антирекорд по уровню критики его работы во главе правительства ФРГ. Лишь 16% опрошенных одобряют действия канцлера — на пять пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных достигла 83%, прибавив семь пунктов. Исследование ещё не фиксировало столь низких оценок для действующего главы кабмина Германии.