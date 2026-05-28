Нагнетание негатива к России в Армении не прекратится, спрогнозировал политолог востоковед Николай Севостьянов. Эксперт отметил, что Москве сложно воспринимать Ереван как дружественного партнёра. Прозападные силы продвигают тезис об исторической враждебности России.

Севостьянов добавил, что сторонники премьер-министра Никола Пашиняна не видят катастрофы в ограничениях на поставки с Россией. Они считают эти меры временными — перед выборами всё вернётся в прежнее русло, сообщает радио «Комсомольская правда».

Политолог не видит предпосылок для поражения Пашиняна на ближайших выборах. Оппозиция в Армении разрознена, у каждого лидера свой круг сторонников. Ядро электората Пашиняна остаётся значительным — многие избиратели ненавидят прежнюю власть сильнее, чем текущую. Часть граждан дистанцируется от политики вовсе. Эта ситуация позволяет Пашиняну чувствовать себя уверенно.

Пашинян сообщил, что Ереван будет сохранять членство в ЕАЭС и параллельно внедрять европейские стандарты — в рамках возможного. При этом премьер признал, что в перспективе Армении придётся определить приоритетный вектор развития.