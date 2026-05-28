Кортеж Путина в Казахстане второй день подряд сопровождает вертолёт

Кортеж президента России Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, уже второй день подряд сопровождает вертолёт. На повышенные меры безопасности обратил внимание журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Кортеж Путина в Астане с воздуха сопровождает вертолёт. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Он показал кадры, снятые во время движения главы государства к Аллее вечной дружбы в Астане. В небе над машинами отчётливо видно воздушное судно. Помимо вертолёта, безопасность обеспечивают усиленные наряды полиции вдоль всех улиц. У Дворца Независимости были замечены электромобили Tesla Cybertruck из подразделения Службы государственной охраны Казахстана.

Визит российского президента проходит с 27 по 29 мая. В составе делегации — вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Также запланировано участие в заседании Высшего евразийского экономического совета.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержка русского языка руководством Казахстана имеет важное значение. По его словам, язык широко используется в республике в самых разных сферах, а его применение закреплено на государственном уровне. В новой конституции, принятой по инициативе Токаева, официальный статус русского языка подтверждён безоговорочно.