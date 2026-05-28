«От рассвета до рассвета 36 часов»: Учёный ответил, опасно ли замедление вращения Земли

Земля постепенно замедляет своё вращение — через миллиард лет сутки будут длиться 36 часов. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в комментарии для Life.ru объяснил, почему это не опасно для человечества, при чём тут Луна и как учёные измеряют время с точностью до атомов водорода.

На самом деле ничего страшного нет. Вращение Земли постоянно замедляется из-за приливных сил со стороны Луны. Примерно через миллиард лет скорость Земли замедлится настолько, что время суток — от рассвета до рассвета — будет не 24 часа, а 36 часов. То, что сейчас наблюдается, — это периодические воздействия (изменение ледового покрова и другие). Это не то, что должно нас пугать. Мы, люди, этого замедления не замечаем. Я говорю с полной уверенностью, больше чем на 100%. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса

Собеседник поясняет: помимо постоянного воздействия Луны есть и другие причины изменения скорости вращения — например, перераспределение ледового покрова в полярных районах. Такие колебания могут идти в сторону как замедления, так и ускорения, носят периодический характер и не представляют опасности. Просто сейчас они стали более заметны, а способы измерения — на порядки точнее.

Раньше таких точных приборов не было. Теперь у нас есть водородные стандарты частоты (колебания молекул водорода), которые устанавливают даже на космические аппараты. Благодаря этому мы можем определять своё положение на Земле с ошибкой не более полуметра. Само замедление важно для расчётов движения космических аппаратов, навигации и астрономии — но обычные люди его никак не почувствуют.

«Возвращаясь к этим тревожным сигналам, на это можно совершенно не обращать внимания. Это не касается нас, людей, живущих на Земле. Это никак не повлияет на обычную жизнь. Сам факт, что отследили такое замедление, — это демонстрация уровня продвижения технологий. Мы можем об этом ничего не знать и при этом не пострадать», — резюмировал учёный.

Напомним, ранее появились публикации о том, что учёные зафиксировали аномальное замедление вращения Земли. Для анализа они взяли окаменевшие оболочки одноклеточных организмов, живших на океанском дне. Химический состав останков позволил вычислить, как колебался уровень моря миллионы лет назад.