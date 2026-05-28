«Знаковое место»: «Русский Малдер» раскрыл, почему инопланетян так манит Краснодарский край

Краснодарский край может быть «особенно привлекательным» для НЛО из-за особенностей топонимики и символического значения названия региона. Об этом Life.ru сообщил уфолог и учёный Юрий Григорьев, называющий себя и свою коллегу Анну Ажужу «российскими прототипами X-Files».

Насчёт того, что на Кубани случаются такие случаи, вплоть до кругов на полях, это особенность региона. Инопланетяне действительно существуют, они такие же люди, как и мы, но пытаются с нами таким образом выйти на контакт. Когда они показываются, они делают первый шаг, говоря: «Смотрите, мы есть, отзовитесь». Юрий Григорьев Уфолог, учёный

Уфолог заявил, что инопланетяне выбирают знаковые места через топонимику и могут использовать само название территории как своеобразное сообщение. В частности, он утверждает, что «Кубань — это их буква», а появление объектов в регионе является осмысленным действием с целью передачи «буквенного послания».

Григорьев отметил, что для расшифровки таких сигналов необходимо точно знать траекторию движения объекта и даже учитывать личность человека, который его увидел. По его словам, в ряде случаев объекты якобы показываются не всем людям одновременно: один человек может их заметить, а другой — нет. Он добавил, что инопланетяне выбирают место появления и «через топонимику этого места передают своё послание».

Отдельно исследователь связал привлекательность региона с самим названием Краснодарского края, заявив, что в нём присутствуют слова «дар» и «даром», а также «сакральное» значение. По его версии, таким образом НЛО демонстрируют своё существование «даром», предлагая людям «увидеть и осознать» их присутствие.

«Это действительно связь не прямая, не через какой-то электромагнитный сигнал, морзянка или ещё что-то через радиоприёмник. А вот так, чтобы человек сначала догадался», — заключил уфолог.

Ранее житель Краснодарского края сообщил о наблюдении группы неопознанных светящихся объектов в небе над Белореченском. По словам очевидца, в небе появились несколько ярких «летающих тарелок», которые выстроились в треугольную формацию. Он утверждает, что объекты начали быстро перемещаться: огоньки то появлялись, то исчезали, а затем спустя несколько минут направились в сторону северо-востока — к Ставрополью.