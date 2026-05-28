28 мая, 11:14

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке об ограничениях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Kyrylo Vasyliev

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке об ограничениях, которая идёт от имени ведомства. Информацию об этом опубликовали в официальном канале на платформе «Макс».

В поддельных письмах утверждается, что с 1 июня якобы готовятся ограничительные меры против информационных ресурсов. Ложные послания также запугивают многодневными перебоями в работе интернет-сервисов.

«Это сообщение — фейк! Никаких подобных мероприятий не запланировано», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор призвал журналистов не тиражировать недостоверную информацию. За официальными разъяснениями следует обращаться исключительно на сайт ведомства.

РКН заявил, что не получал предписаний блокировать DeepSeek в России

Ранее Роскомнадзор опроверг сообщения о том, что ведомство якобы собирает у операторов связи IP-адреса пользователей. В заявлении подчёркивается, что никакой сбор персональных IP-адресoв граждан не осуществляется. Операторы предоставляют лишь техническую информацию о тех адресах, которые они сами назначают своему сетевому оборудованию. Это регламентировано приказом Роскомнадзора номер 51 от февраля 2025 года.

Юлия Сафиулина
