Российские Су-30СМ и ТОС-1А «Солнцепёк» показали на параде в Ереване

В Ереване прошёл военный парад в честь Дня Первой республики. На площади показали российское вооружение, включая тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и многоцелевые истребители Су-30СМ.

Также были представлены ЗРК «Тор-М2КМ», противотанковые комплексы «Корнет-М», гаубицы Д-30, вертолёты Ми-17В и штурмовики Су-25, известные как «Грачи».

Парад принял министр обороны Армении Сурен Папикян, командовал им начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян. Премьер Никол Пашинян заявил, что главная задача армии — защита международно признанной территории страны.

В наземной части прошли более 1,2 тысячи военнослужащих, после чего зрителям показали боевую технику. Впервые были представлены роботизированные разведывательно-ударные комплексы «Гайл», система обнаружения воздушных угроз «Марахух» и комплекс РЭБ «Сарк».

Кроме российской техники, на параде показали французские бронемашины Bastion, ПТРК Javelin, артиллерию Caesar, индийские системы ATAGS и Pinaka, а также армянские миномётные комплексы, РСЗО и широкий набор беспилотников собственного производства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян публиковал кадры репетиции военного парада, который подготовили к Дню Первой республики. Были показаны элементы боевой техники, артиллерийские установки и беспилотники. Пашинян отдельно подчеркнул, что представленные дроны произведены в Армении. Сам премьер предлагал воспринимать демонстрацию не только как парад, но и как своеобразный «отчёт перед гражданами».