Пашинян показал видео репетиции парада в Ереване с армянскими дронами и техникой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с репетиции военного парада, который планируется провести в Ереване 28 мая в честь Дня основания Первой республики, существовавшей с 1918 по 1920 год. Кадры подготовки к торжественным мероприятиям глава армянского правительства разместил в своём Telegram-канале.

«Репетиция парада 28 мая! Произведено в Армении», — подписал он видео.

На видео запечатлены элементы военной техники, включая артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты. Пашинян отдельно отметил, что представленные дроны произведены в Армении. Премьер высказывался о формате мероприятия, предлагая рассматривать демонстрацию военной техники не как парад, а как «отчёт перед гражданами».

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не рассматривает себя как союзника Москвы в контексте украинского конфликта. Он напомнил, что ещё в 2022 или 2023 году публично заявлял о том, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.