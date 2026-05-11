День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 08:55

Пашинян показал видео репетиции парада в Ереване с армянскими дронами и техникой

Репетиция парада в Ереване. Обложка © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Репетиция парада в Ереване. Обложка © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео с репетиции военного парада, который планируется провести в Ереване 28 мая в честь Дня основания Первой республики, существовавшей с 1918 по 1920 год. Кадры подготовки к торжественным мероприятиям глава армянского правительства разместил в своём Telegram-канале.

Репетиция парада в Ереване. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան/Nikol Pashinyan

«Репетиция парада 28 мая! Произведено в Армении», — подписал он видео.

На видео запечатлены элементы военной техники, включая артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты. Пашинян отдельно отметил, что представленные дроны произведены в Армении. Премьер высказывался о формате мероприятия, предлагая рассматривать демонстрацию военной техники не как парад, а как «отчёт перед гражданами».

Дед Пашиняна служил вермахту, а деды Кравчука и Зеленского гнали фрицев до Берлина: а кто внуки?
Дед Пашиняна служил вермахту, а деды Кравчука и Зеленского гнали фрицев до Берлина: а кто внуки?

Ранее Пашинян заявил, что Ереван не рассматривает себя как союзника Москвы в контексте украинского конфликта. Он напомнил, что ещё в 2022 или 2023 году публично заявлял о том, что Армения не является союзником России в вопросе Украины.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Армения
  • Никол Пашинян
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar