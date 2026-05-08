8 мая, 09:04

Пашинян: Ереван не союзник Москве в вопросе Украины

Ереван не считает себя союзником Москвы в украинском вопросе. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос журналистов о последствиях визита Владимира Зеленского на европейский саммит в армянскую столицу.

«Я ещё в 2022 или 2023 году заявлял, что в вопросе Украины мы не являемся союзником России», — подчеркнул армянский политик.

Ушаков: На переговорах с Пашиняном были расставлены все точки над «i»

4 и 5 мая в Ереване прошёл саммит Европейского политического сообщества, в котором приняли участие делегации из пятидесяти государств. В рамках мероприятия запланирована отдельная сессия, посвящённая Украине — на неё пригласили Владимира Зеленского для подтверждения дальнейшей поддержки киевского режима. МИД РФ выразил своё возмущение по этому поводу, поскольку армянские власти обещали не предпринимать никаких шагов против России.

Владимир Озеров
