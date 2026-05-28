Ушаков — о поиске переговорщика ЕС с Россией: «Пусть перебирают»

На фоне продолжающихся дискуссий в европейских столицах о форматах диалога с Москвой помощник президента России Юрий Ушаков высказался по поводу попыток ЕС найти подходящую кандидатуру для переговорного процесса с российской стороной.

«А что делать, пусть перебирают», — приводит комментарий политика RT.

Ушаков о переговорщиках ЕС с РФ. Видео © RT

При этом Ушаков подтвердил, что у России имеются темы для разговора с европейскими странами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не назвала имя возможного посредника от ЕС в диалоге с Россией. На пресс-конференции в Вильнюсе она уклонилась от прямого ответа на вопрос журналистов. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз изначально настраивался на поиск мирного решения украинского конфликта.