Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 11:30

Ушаков — о поиске переговорщика ЕС с Россией: «Пусть перебирают»

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

На фоне продолжающихся дискуссий в европейских столицах о форматах диалога с Москвой помощник президента России Юрий Ушаков высказался по поводу попыток ЕС найти подходящую кандидатуру для переговорного процесса с российской стороной.

«А что делать, пусть перебирают», — приводит комментарий политика RT.

Ушаков о переговорщиках ЕС с РФ. Видео © RT

При этом Ушаков подтвердил, что у России имеются темы для разговора с европейскими странами.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не назвала имя возможного посредника от ЕС в диалоге с Россией. На пресс-конференции в Вильнюсе она уклонилась от прямого ответа на вопрос журналистов. Фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз изначально настраивался на поиск мирного решения украинского конфликта.

Названы новые кандидаты ЕС на роль переговорщика с Россией
Названы новые кандидаты ЕС на роль переговорщика с Россией

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЕС
  • Юрий Ушаков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar