Силовики нагрянули с обыском в офис депутата Пыталева в ХМАО

В утренние часы в Ханты-Мансийском автономном округе развернулись оперативные мероприятия, которые привлекли внимание местных наблюдателей. Сотрудники правоохранительных органов прибыли с обыском в помещение, связанное с деятельностью депутата думы ХМАО Степана Пыталева. Информацию об этом подтвердил собеседник, близкий к силовым структурам.

«Утром было заблокировано здание, где расположен филиал ЗАО «ЭКОС», — приводит URA.ru комментарий источника.

Инсайдер уточнил, что следственные действия проходят на пятом этаже, где расположен офис Пыталева. Бизнесмен и парламентарий имеет отношение к компании «ЭКОС». Мероприятия связаны с материалами 2023 года — тогда омские правоохранители впервые заявили претензии к предпринимателю.

Ранее правоохранители провели обыски в Институте философии РАН. В ходе следственных действий они задержали старшего научного сотрудника, философа Светлану Месяц.