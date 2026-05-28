Исландия обогнала Швейцарию в рейтинге самых дорогих стран мира

Исландия заняла первое место среди самых дорогих для проживания стран мира, опередив Швейцарию. Об этом сообщает шведское агентство TT со ссылкой на данные профсоюза выпускников вузов Viska. При расчётах эксперты использовали статистику Евростата и центрального банка Исландии Sedlabanki.

По словам экономиста Viska Вильхьяльмура Хильмарссона, уровень цен в Исландии сейчас примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Одной из главных причин роста стоимости жизни специалисты называют высокую зависимость экономики страны от туризма. Это приводит к ускоренному росту цен в сфере услуг и увеличению заработных плат.

Дополнительное давление на стоимость жизни оказывают высокие цены на жильё, в том числе объекты, связанные с туристической отраслью. Хильмарссон считает, что Исландия остаётся слишком зависимой от трудоёмких отраслей экономики, что продолжит поддерживать инфляционное давление.

По данным Евростата, последний раз цены в Исландии превышали швейцарские показатели в 2018 году.

Ранее сообщалось, что курорт Джемете в Краснодарском крае стал лидером по росту цен на летний отдых в России. Средняя стоимость одной ночи проживания выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. Второе место по темпам подорожания занял волжский курорт Дубовка, где цены увеличились на 106%.