Названы самые подорожавшие курорты России для летнего отдыха

Кубанский курорт Джемете возглавил рейтинг самых подорожавших направлений для летнего отдыха в России, выяснили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным издания, средняя цена одной ночи в Джемете выросла на 137% по сравнению с летом 2025 года. Следом идёт волжский курорт Дубовка, где рост составил 106%, а третью строчку занял посёлок Черноморское в Крыму с прибавкой в 61%.

В десятку направлений с резким увеличением стоимости проживания летом также вошли города Саки и Алушта в Крыму, столица Адыгеи Майкоп, село Лермонтово, а также Горячий Ключ и посёлок Пересыпь в Краснодарском крае.

