Швеция официально объявила о передаче Киеву 16 истребителей Jas 39 Gripen
Истребитель Jas 39 Gripen. Обложка © Wikipedia
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал передачу Украине нескольких истребителей Jas 39 Gripen (модификаций C и D), передаёт Aftonbladet со ссылкой на источники. Одновременно начнутся переговоры о возможной продаже Украине более новых моделей Jas 39E, которые, по данным издания, Киев оплатит из кредита ЕС в рамках программы поддержки на 90 миллиардов евро.
По данным УНИАН, Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию на шведской военной базе. Как отмечает агентство, Стокгольм, в частности, планирует передать Киеву 16 многоцелевых истребителей Gripen C/D.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро пока не оформлены все необходимые документы. Сторонам ещё предстоит подписать три ключевых соглашения, без которых выделение средств невозможно.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.