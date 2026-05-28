Швеция официально объявила о передаче Киеву 16 истребителей Jas 39 Gripen

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон анонсировал передачу Украине нескольких истребителей Jas 39 Gripen (модификаций C и D), передаёт Aftonbladet со ссылкой на источники. Одновременно начнутся переговоры о возможной продаже Украине более новых моделей Jas 39E, которые, по данным издания, Киев оплатит из кредита ЕС в рамках программы поддержки на 90 миллиардов евро.

По данным УНИАН, Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали декларацию на шведской военной базе. Как отмечает агентство, Стокгольм, в частности, планирует передать Киеву 16 многоцелевых истребителей Gripen C/D.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что для предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро пока не оформлены все необходимые документы. Сторонам ещё предстоит подписать три ключевых соглашения, без которых выделение средств невозможно.