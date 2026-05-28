МИД РФ: Учения США и Японии с Typhon угрожают интересам России

Россия считает совместные учения США и Японии с развёртыванием ракетного комплекса Typhon шагом, который угрожает её интересам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва не раз предупреждала Токио о рисках размещения американских систем средней и меньшей дальности на японской территории. В МИД подчёркивают, что формат присутствия — временный, ротационный или постоянный — не меняет оценки ситуации.

«Мы также регулярно предупреждали японскую сторону от принятия таких решений, которые неизбежно будут квалифицироваться нами как преднамеренное, враждебное и игнорирующее национальные интересы Российской Федерации», — сказала Захарова.

А ранее Life.ru рассказывал, что в начале мая Пентагон испытал «раздражающую Китай» установку Typhon в ходе учений в Азии. Стартовав в центральной части Филиппин, боеприпас пролетел 995 километров и ровно через 61 минуту поразил заданную цель.