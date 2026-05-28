Тела трёх мужчин нашли на месте пожара в частном доме под Тверью

В деревне Березье Сандовского муниципального округа Тверской области ночью загорелся частный дом. В результате пожара погибли три человека. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительным данным, жертвами могли стать мужчины. На место происшествия выехал прокурор Сандовского района Максим Кузнечик. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося.

Специалистам предстоит выяснить, что привело к огню и были ли нарушены требования пожарной безопасности.