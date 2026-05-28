Иллюзионист Сафронов рассказал о запоях и назвал себя алкоголиком

Иллюзионист Сергей Сафронов, экс-ведущий «Битвы экстрасенсов», открыто заговорил о проблеме с алкоголем. Артист назвал себя алкоголиком и поделился деталями борьбы с зависимостью.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — приводит комментарий Сафронова «Москва 24».

Сафронов убеждён, что алкоголизм представляет собой неизлечимое заболевание. При этом он отметил, что уже три года не прикасается к спиртному и избегает даже намёка на выпивку. Супруга Екатерина помогла ему преодолеть тягу к алкоголю.

