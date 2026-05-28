В России возбудили дело о вымогательстве у основателя ГК «Дело»

В России возбудили уголовное дело против гражданина Украины Евгения Подгаецкого, ранее подавшего в ОАЭ заявление на основателя группы компаний «Дело» Сергея Шишкарёва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

По данным издания, Подгаецкого подозревают в вымогательстве в особо крупном размере. Поводом для расследования стало обращение Шишкарёва в правоохранительные органы. Речь идёт об имуществе, принадлежащем бизнесмену.

Поскольку Подгаецкий находится за пределами России, обвинение ему предъявлено заочно. Следствие просит суд избрать ему заочный арест сроком на два месяца. Ходатайство должен рассмотреть Тверской районный суд Москвы.

Сам Подгаецкий заявил РБК, что его не уведомляли о возбуждении дела и не вызывали в суд. По его словам, в Дубае он подал иск к Шишкарёву из-за «упущенной выгоды, морального и репутационного ущерба».

Ранее основатель группы «Дело» Сергей Шишкарев прокомментировал сообщения СМИ о возможном расследовании против него в ОАЭ, где он находился в командировке. Бизнесмен пояснил, что его вызвали на беседу в полицию Дубая после заявления гражданина Украины. При этом в СМИ появилась информация, будто предприниматель оказался под следствием, а в отношении него якобы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позже он вернулся в Москву.