28 мая, 12:05

Рубль резко укрепился: FT назвала российскую валюту самой сильной за три года

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российский рубль укрепился до максимального уровня за последние три года. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, рост курса российской валюты связан с ситуацией на Ближнем Востоке и повышением мировых цен на энергоносители.

На 28 мая доллар оценивался в 70,9 рубля, евро — в 82,7 рубля, юань — в 10,4557 рубля. Ключевая ставка Банка России при этом составляет 14,5%.

Financial Times отмечает, что к доллару рубль находится на самом высоком уровне с февраля 2023 года.

По подсчётам издания, российская валюта укрепилась более чем на 60% в долларовом выражении.

Среди причин усиления рубля эксперты ранее называли жёсткую денежно-кредитную политику. Высокие ставки делают рублёвые активы более привлекательными по сравнению с зарубежными.

Дополнительным фактором могли стать цены на энергоносители: их рост поддерживает валютные поступления и спрос на рубль внутри страны.

Марина Фещенко
