Рубль резко укрепился: FT назвала российскую валюту самой сильной за три года

Российский рубль укрепился до максимального уровня за последние три года. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, рост курса российской валюты связан с ситуацией на Ближнем Востоке и повышением мировых цен на энергоносители.

На 28 мая доллар оценивался в 70,9 рубля, евро — в 82,7 рубля, юань — в 10,4557 рубля. Ключевая ставка Банка России при этом составляет 14,5%.

Financial Times отмечает, что к доллару рубль находится на самом высоком уровне с февраля 2023 года.

По подсчётам издания, российская валюта укрепилась более чем на 60% в долларовом выражении.

Среди причин усиления рубля эксперты ранее называли жёсткую денежно-кредитную политику. Высокие ставки делают рублёвые активы более привлекательными по сравнению с зарубежными.

Дополнительным фактором могли стать цены на энергоносители: их рост поддерживает валютные поступления и спрос на рубль внутри страны.