Главный гериатр Москвы посоветовала пожилым ходить в театр для профилактики деменции

28 мая, 12:13

Главный гериатр Москвы: Регулярные походы в театр снижают риск развития деменции

Обложка © ChatGPT

Главный гериатр Москвы Надежда Рунихина в беседе с агентством «Москва» подчеркнула, что посещение театров и других культурных мероприятий является эффективным способом профилактики деменции у пожилых людей. По её словам, такие занятия стимулируют когнитивные и физические функции, помогая поддерживать активное долголетие.

Рунихина отметила, что многие пожилые люди ведут малоподвижный образ жизни, что негативно сказывается на их здоровье и самостоятельности. Посещение культурных учреждений, напротив, требует планирования, передвижения и эмоционального вовлечения, что способствует сохранению независимости и улучшению качества жизни. Она сравнила важность таких рекомендаций с приёмом лекарств.

«Походы в театры, на выставки и музеи – это уникальная возможность для пожилых людей продемонстрировать свою «крепость». Изучить предложения, выбрать, запланировать, осуществить, справиться с возможно новым маршрутом и навигацией в общественном транспорте, физически преодолеть расстояние, понять, эмоционально насладиться, дать рекомендации для знакомых и потом вновь планировать новые события – всё это дает стимул развиваться и управлять своей жизнью», – подчеркнула Рунихина.

Наталья Демьянова
