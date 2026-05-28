Суд оставил в силе тюремные сроки для главы Гагаузии Гуцул и активистки Попан

Суд первой инстанции вынес решение 5 августа прошлого года. Тогда Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы, а Светлана Попан — к шести годам. Дело связано с обвинениями в финансировании партии «Шор». По версии обвинения, в период с 2019 по 2022 год Гуцул якобы получала из России крупные суммы, которые использовались для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году.