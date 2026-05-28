28 мая, 12:34

Суд оставил в силе тюремные сроки для главы Гагаузии Гуцул и активистки Попан

Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия

Апелляционная палата Кишинёва подтвердила ранее вынесенные приговоры главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

«Отклонить жалобу адвокатов как необоснованную. Меру наказания сохранить», — заявил судья.

Суд первой инстанции вынес решение 5 августа прошлого года. Тогда Евгения Гуцул была приговорена к семи годам лишения свободы, а Светлана Попан — к шести годам. Дело связано с обвинениями в финансировании партии «Шор». По версии обвинения, в период с 2019 по 2022 год Гуцул якобы получала из России крупные суммы, которые использовались для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году.

Ранее Гуцул, находящаяся в следственном изоляторе, заявила о нарушении Кишинёвом положений Уложения Гагаузии, закрепляющего особый статус региона. По словам Гуцул, в последние годы центральные власти Молдавии «грубо нарушают» принципы, заложенные в основном законе автономии. Она напомнила, что 14 мая в Гагаузии отмечается годовщина принятия Уложения — ключевого документа, определяющего статус региона.

Милена Скрипальщикова
